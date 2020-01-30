Появилась забавная фотожаба на резкое ухудшение погоды в Украине

Украинцы активно обсуждают в социальных сетях резкое ухудшение погодных условий и создают на эту тему различные фотожабы.

Так, на одной из них главными героями выступают звезды сериала "Игра престолов", которые стоят в зимней одежде и обсуждают погодные условия.

Один из них якобы спрашивает у другого: "Ждем маршрутки, или так пройдемся?".

Как известно, в ночь на 30 января по всей Украине было объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильных порывов ветра без электроснабжения осталось около 400 населенных пунктов, в ряде городов и сел сильно затруднено движение.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 29-30 января в западных регионах Украины ожидаются снегопады, существует опасность схода лавин. Снеголавинной опасности на ближайшие дни уже присвоили третий уровень.