Умерла старейшая женщина в мире, пережившая две войны: в чем был ее секрет долголетия

В Таджикистане на 127 году жизни умерла старейшая в мире женщина Фотима Мирзокулова.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Daily Mail.

Фатима родилась 13 марта 1893 года на территории современного Таджикистана. О других документах, подтверждающих ее возраст, не сообщается. Если дата рождения Фотимы Мирзокуловой соответствует действительности, она была старейшей в мире женщиной.

Ее похоронили в городе Дахана на севере Таджикистана.

Отмечают, что женщина застала три века (XIX, XX, XXI) и пожила в трех государствах - Бухарском эмирате, СССР и суверенном Таджикистане.

Что известно о долгожительнице

Большую часть жизни Фотима трудилась в колхозе, выращивая хлопок. Она любила свою работу и продолжала собирать хлопок даже на пенсии. У нее было восемь детей и более 200 внуков, правнуков и праправнуков.

Первый муж женщины погиб во время Второй мировой войны. В 1951 году она снова вышла замуж. К тому времени ей было 58 лет, а ее второму супругу - 72 года. Самого младшего ребенка таджичка родила в возрасте 66 лет.

Секреты долголетия Фотимы

Женщина всегда ложилась спать позже других членов семьи, а вставала раньше. С самого утра она работала на огороде, выращивала цветы и ухаживала за домашними животными.

Родственники Фотимы предполагаю, что на ее долголетие также повлияла горная природа Таджикистана с чистым воздухом и родниками (родниковая вода протекает через двор, где жила Мирзокулова).

Также долгожительница не вмешивалась в политику и мало нервничала. Близкие отметили, что нервы у нее всегда были крепкие. Она была счастлива и довольна тем, что имела.

Как сообщал "Апостроф", в 2017 году умер индонезиец Содимеджо, также известный под именем Мба Гхото (дедушка Гхото), который утверждал, что ему 146 лет.