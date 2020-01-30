Вода со вкусом помета: под Днепром разгорелся скандал из-за постройки биогазовой установки

Под Днепром рядом с центральной станцией аэрации КП "Дніпроводоканал" планируют хранить куриный помет для выработки электроэнергии на новой биогазовой установке. Активисты считают, что ситуация может привести к заражению воды.

Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Так, 28 января в селе Новоалександровка Днепровского района Днепропетровской области пройдут общественные слушания о строительстве биогазовой электростанции компании "БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО" по переработке сточных вод и куриного помета. Для Украины это первый подобный проект, но к нему есть немало замечаний.

Компания планирует перерабатывать осадки сточных вод Центральной станции аэрации КП "Дніпроводоканал" в количестве до 2200 куб. м в сутки и куриный помет в количестве до 140 т/сутки для получения электроэнергии. Строить станцию планируют на территории Новоалександровской ОТГ Днепропетровской области. Комплекс также будет предназначен для хранения сырья.

По словам главы общественного формирования "Екологічний патруль" Татьяны Лампики, переработка помета ухудшит экологическую ситуацию для жителей ближайших сел.

"Там и сейчас превышение по аммиаку в жилой застройке в несколько раз, а когда будут возить куриный помет 140 т/сутки, то показатели будут еще больше. Алексей Оржель (министр энергетики и защиты окружающей среды) может сказать, что это альтернатива и т.п. Но как объяснить написанное в Отчете по ОВД, что выбросы парниковых газов составят 26126,9 т.? Это нарушает Парижское соглашение, подписанное Украиной в 2016 году. Такой объем выбросов можно сравнить с ферросплавным заводом", - указала активистка.

Близость комплекса к жилым домам не оставляет людям шанса на жизнь без неприятных запахов и опасности заражения воды и грунтов, поскольку комплекс будет находится в 90 м от домов садового общества, где живут люди, около 350 м до села Каменка, до 450 м до села Ракшевка. Судя по данным "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів", расстояние биогазовой установки до жилых домов должно быть не меньше 500 метров.

Также расстояние от комплекса до полей, где выращивают сельхозпродукцию, может быть всего 150 м. По словам Татьяны Лампики, ситуация может привести к заражению продуктов питания.

Строительство комплекса планируется на берегу реки Мокрая Сура, которая впадает в Днепр. Расстояние между рекой и комплексом составляет 250 м, то есть не выдержана прибрежная санитарно-защитная зона.

По информации платформы YouControl, фирма "БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО" зарегистрирована почти 3 года назад в Днепре на ул. Космической, 49Б. Основной вид деятельности – производство электроэнергии. Руководит предприятием Владислав Маер.