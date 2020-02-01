Становится все теплее: карта и прогноз погоды на 1 февраля

В субботу, 1 февраля, в Украине ожидаются осадки во всех областях страны, при этом температура воздуха незначительно поднимется.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, в западных областях Украины ожидается дождь и потепление – температура в отдельных областях будет достигать 10 градусов выше нуля. Самой теплой будет Черновицкая область, в то же время самой холодной здесь будет Житомирская область – 5-7 градусов выше нуля.

В центре страны те же дожди, с температурой от 4 до 7 градусов тепла. На юге теплее – от 7 до 10 градусов тепла в Крыму.

Самым холодным 1 февраля, по прогнозам синоптиков, будет восток страны, здесь в Луганске, Донецке и Харькове температура будет минимальной по стране - +3 градуса, и также будет идти дождь.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики обещали дожди и мокрый снег практически по всей территории страны.