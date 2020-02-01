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В Украине провели испытания нового корабля-разведчика: фото

суббота, 01 февраля 2020, 13:22
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Военно-морской флот Украины провел испытания нового корабля-разведчика в Одесском заливе. Судно было заложено на заводе "Кузница на Рыбальском", а на воду его спустили 23 апреля прошлого года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что в данный момент судно дорабатывают на предприятии "Судоверфь Украина".

Испытания нового корабля на воде длились в течение дня. За это время экипаж выполнил различные задачи и проверял качество работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком.

Как рассказал журналистам заместитель генерального директора по производству завода Кузня на Рыбальском Александр Вишневецкий, корабль справился со всеми поставленными задачами..

Также ведомство опубликовало фотографии испытаний. Известно, что на корабль установили станцию радиотехнической разведки "Мельхиор".

Напомним, что в США впервые поднялся в небо новосозданный широкофюзеляжный самолет Boeing 777X.

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