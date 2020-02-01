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Верх лицемерия: сети взорвало видео общения с почтальонами главы "Укрпочты", получающего миллион

суббота, 01 февраля 2020, 17:48
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В сети появилось видео встречи главы "Укрпочты" Игоря Смелянского, у которого миллионная прибыль, с почтальонами.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

После нашумевшей информации о миллионной прибыли Смелянского, в то время, когда почтальоны не получают даже минималки, руководитель компании поехал в сельские отделения, чтобы собственными глазами увидеть, в каких условиях работают люди.

Он поехал в село Сукачи Киевской области. Его, в частности, интересовали условия труда своих подчиненных. Те, в свою очередь, жалуются на ужасное состояние помещения, в котором приходится работать изо дня в день.

"Условий у нас нет. Вы видите окно какое?.. Отопления нет, воды нет", - говорит руководитель почтового отделения села Сукачи Наталья Мудрик.

Вместе с тем, сам руководитель "Укрпочты" информацию о своих двух миллионах гривен в месяц отрицает.

"За декабрь я получил 124 000 грн, но там есть отпускные", - говорит Смелянский.

Глава "Укрпочты" объясняет, что размер его зарплаты - это решение Кабмина. И утверждает, что хотел бы, чтобы почтальоны получали достойную зарплату.

По его словам, планируется ввести в Украине передвижные отделения и предложить людям работать на полную ставку.

"У нас есть почтальоны, которые больше, которые меньше (получают -" Апостроф "), зависит от деревни, от количества продаж. Но задача стоит так, чтобы дать людям возможность зарабатывать. А уже вопрос, кто тем воспользуется", - замечает Игорь Смелянский.

С визитом руководитель "Укрпочты" приехал в еще одно районное отделение - в Иванкове. Встретиться с персоналом попросили Смелянского народные депутаты, которые узнали, что некоторые местные почтальоны получают по 700 грн в месяц.

"Получила ответ, что с июля месяца нас будут переводить на передвижное (отделение - "Апостроф"). И хочу работать на полную ставку, хочу получать хорошую зарплату и премии", - говорит Светлана Привалова, руководитель отделения "Укрпочты" села Луговики.

Вместе с тем, в этом отделении у руководителя почты журналисты снова спросили про его зарплату. Однако Смелянский от четкого ответа уклонился.

"Председатель почты Германии получает восемь миллионов евро, председатель почты США тоже получает определенную сумму. Но в них 8 миллиардов долларов ущерба, а у нас 25 миллионов прибыли", - убеждает Смелянский.

Пользователи сети возмущены поведением главы "Укрпочты" о чем активно пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", в Кабинете министров Украины приняли решение определить новую сетку зарплат для топ-чиновников и установить новый минимальный размер оклада.

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