На Закарпатье сильный пожар уничтожил старинную церковь, фото

На Закарпатье в ночь на 2 февраля вспыхнул пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого, в городе Иршава.

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Над ликвидацией пожара работали 5 единиц техники и 25 спасателей от пожарно-спасательных подразделений г. Иршава и с. Долгое.

Так как храм полностью построен из дерева огонь довольно быстро распространился по площади, однако бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01:45. Примерно в 5:35 иршавские пожарные ликвидировали пожар в церкви на площади 169 кв. м. Пострадавших нет.

Фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Напомним, что 30 января в Киеве возникла крупный пожар возле церкви, расположенной на территории кладбища на Петропавловской Борщаговке.