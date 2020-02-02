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На Закарпатье сильный пожар уничтожил старинную церковь, фото

воскресенье, 02 февраля 2020, 12:00
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Фото: ГСЧС

На Закарпатье в ночь на 2 февраля вспыхнул пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого, в городе Иршава.

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Над ликвидацией пожара работали 5 единиц техники и 25 спасателей от пожарно-спасательных подразделений г. Иршава и с. Долгое.

Так как храм полностью построен из дерева огонь довольно быстро распространился по площади, однако бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01:45. Примерно в 5:35 иршавские пожарные ликвидировали пожар в церкви на площади 169 кв. м. Пострадавших нет.

Фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Напомним, что 30 января в Киеве возникла крупный пожар возле церкви, расположенной на территории кладбища на Петропавловской Борщаговке.

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