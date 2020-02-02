Настоящая весна: синоптики дали прогноз на первое воскресенье февраля

В воскресенье, 2 февраля, в Украине потеплеет, однако на всей территории синоптики обещают дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Средняя дневная температура воздуха в стране будет +6...+8 градусов. Теплее всего - на юге, там +10...+14 градусов днем и +2...+5 ночью.

Холоднее будет на востоке Украины, в частности, в Луганской области. Там прогнозируют +5...+7 градусов днем, а в темное время суток - 1-3 выше нуля.

Во всех областях без исключения пройдут дожди. Ветер южно-западный 7-12 м/с.

В Киеве 2 февраля синоптики обещают +6...+8 градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до отметок +3...+5 градусов за Цельсием. Также в столице и области пройдут осадки в виде дождя.

Как сообщал "Апостроф", начало февраля, по прогнозам синоптиков, мало чем будет отличаться от аномально теплых декабря и января.