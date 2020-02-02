В Украине пахнет весной: синоптик рассказала, чего ждать дальше

Украинский синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды на завтра, 3 февраля, и сообщила, что сегодня в Украине +15 градусов.
Об этом она написала в Facebook.
В течение дня 3 февраля максимально предполагается +2 +6 градусов, на юге на несколько градусов выше.
Будет, сильный ветер, дождь и даже мокрый снег.
На севере осадки будут заменяться иногда просто плотной облачностью.
В Киеве - ветрено, сыро и максимально +4 градуса.
Похолодание в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов.
Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 февраля в ряде областей Украины ожидаются сильные порывы ветра, из-за чего в них объявили штормовое предупреждение.
Напомним, что утром 2 февраля в украинских Карпатах можно увидеть настоящую зиму, которая в этот раз обошла стороной практически всю территорию страны.