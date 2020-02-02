RU  UA  EN

воскресенье, 2 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 февраля

14:02
Что будет с пенсиями в Украине к 2050 году: эксперты говорят о катастрофе

1 февраля

22:01
В бюджете дыра: Минфин раскрыл неутешительные данные за первый месяц года
13:28
Украинцам трижды в 2020 году повысят максимальную пенсию: названы даты и суммы

31 января

17:04
Дело VAB банка: ФГВФЛ и Бахматюк возобновили переговоры о реструктуризации
13:43
Противоречит законодательству ЕС: в Энергосообществе дали НКРЭКУ рекомендацию по оплате за передачу электроэнергии при экспорте
09:59
НБУ обновил курс гривны: что будет с валютой в феврале
09:06
Появились детали контракта с Россией на транзит газа через Украину

30 января

16:40
Какие авто обложат налогами в Украине: появился полный перечень
12:41
Украинцев ждет неприятный "сюрприз" с важным налогом: кому придется платить больше

29 января

14:58
До какой отметки может "подскочить" доллар в Украине: эксперты озвучили прогноз
14:34
Гривна ускоряет падение: что происходит с курсом доллара в обменниках Киева
13:40
Нет гарантий: эксперт указал на тревожные нюансы введения накопительных пенсий в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине пахнет весной: синоптик рассказала, чего ждать дальше

воскресенье, 02 февраля 2020, 14:58
переглянути новину українською
Фото: Апостроф

Украинский синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды на завтра, 3 февраля, и сообщила, что сегодня в Украине +15 градусов.

Об этом она написала в Facebook.

В течение дня 3 февраля максимально предполагается +2 +6 градусов, на юге на несколько градусов выше.

Будет, сильный ветер, дождь и даже мокрый снег.

На севере осадки будут заменяться иногда просто плотной облачностью.

В Киеве - ветрено, сыро и максимально +4 градуса.

Похолодание в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 февраля в ряде областей Украины ожидаются сильные порывы ветра, из-за чего в них объявили штормовое предупреждение.

Напомним, что утром 2 февраля в украинских Карпатах можно увидеть настоящую зиму, которая в этот раз обошла стороной практически всю территорию страны.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Не трогай животных: как "слуга народа" сплотил всю Украину

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

+14 и дождь со снегом: последний месяц зимы начинается аномальной погодой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: