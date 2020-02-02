В Украине построят сеть скоростных дорог: опубликована карта

В сети появилась информация, что в Украине планируют построить скоростные дороги.

Об этом сообщает "ДТП Украины" в Facebook.

"В 2020 году Укравтодор намерен построить сеть скоростных автомобильных дорог, на которых разрешена максимальная скорость движения 110-130 км/ч", - говорится в сообщении.

В сети появилась карта скоростных дорог, на ней видно, где они буду проходить.

Кроме уже существующих и тех, что процессе стройки появится несколько новых.

Как писал "Апостроф" ранее, на презентации планов Укравтодора "Дороги UA 2020" премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, чтос 1 марта 2020 года в Украине начнется массовое строительство дорог, приоритетным будет направление на Днепр.

Кроме того, стало известно, что в Черкасской области дороги в столь плохом состоянии, что ими не могут проехать машины.