В Польше слепой мужчина прозрел после страшного ДТП, медики шокированы, фото

В Польше к слепому мужчине неожиданно вернулось зрение после того, как он стал участником жуткой аварии - его на скорости сбила машина.

Об удивительной истории рассказал местный телеканал Polsat News.

По его данным, Януш Горай ослеп 20 лет назад: в результате аллергической реакции у него начались проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый глаз различал только формы и свет.

После аварии поляк попал в больницу с переломом бедра, он провел там две недели, а когда выписался, обнаружил, что видит обоими глазами. Более того, его зрение стало практически идеальным.

Врачи шокированы таким поворотом, ведь не понимают, как произошло излечение. Мужчина же отказался принимать участие в исследованиях. Горай полагает, что зрение вернулось в результате двух ударов головой - сначала о капот автомобиля, а затем об асфальт.

Как сообщал "Апостроф", ранее в селе Чайки Киевской области пьяный водитель попал в ДТП на 39-м километре автодороги Киев - Чоп. К счастью, никто не пострадал.