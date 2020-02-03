В сети показали яркое фото Крыма до аннексии

Ностальгическое фото курортного Гурзуфа с тех времен, когда Крым еще не был оккупирован Россией, опубликовано в соцсетях.

Старым снимком из паблика "Типичный Гурзуф" поделилась на своей странице в Twitter блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% .

На фото видны заполненные пляжи, курортники на набережной и реклама украинского "Черниговского пива".

"Гурзуф. Ностальжи", - подписала этот снимок с 2000-х годов блогер.

"У всех ностальжи", - ответили ей в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму "для защиты от терроризма" ограждают заборами железнодорожные пути, в соцсетях растет возмущение.

Также в интернете показали фото шестиметрового забора вдоль трассы Ялта-Симферополь, который перегораживает часть территории поселка Олива в оккупированном Крыму.