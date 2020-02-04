Скандал с пенсионеркой, которой нардеп предложил продать собаку, получил неожиданное продолжение

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разобраться с оплатой коммуналки пенсионеркой, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар советовал продать собаку.

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Прежде всего, я хочу извиниться от нас всех за такие опрометчивые слова депутата. Еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом госпожи Любови (Любовь Колючая – "Апостроф") из Кировоградской области", – отметила Ковалив.

И добавила, что в понедельник, 3 февраля, Офис Президента получил от правительства информацию о том, сколько платит домохозяйство пенсионерки за коммунальные услуги, и о субсидиях, которые оно получает.

"Эта семья уже с начала отопительного сезона (с октября 2019 – 24 канал) получила монетизированную субсидию в размере немножко превышающем 3,5 тысячи гривен. Это, в среднем, позволило этой семье платить не более 300 – 350 гривен в месяц за коммунальные услуги (речь шла о газе и электроэнергии – "Апостроф")", – пояснила представительница ОП.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты нашли и опубликовали фото собаки, которую предлагал пенсионерке продать народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, чтобы оплатить счета за коммуналку.