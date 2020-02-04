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В Китае дезинфекторы зверски убили кота из-за смертельного коронавируса

вторник, 04 февраля 2020, 09:40
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В городе Уси (Китай) дезинфекторы зверски убили кота, хозяин которого находился на карантине из-за смертельного коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, хозяин животного попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом. Мужчина договорился с жилищно-коммунальной службой, что кота оставят на балконе, откуда его заберет знакомый.

Отмечается, что подозрения на коронавирус не подтвердились, мужчину выписали из больницы, но оказалось, что во время его отсутствия дезинфекторы поймали кота, положили его в пластиковый пакет и заживо закопали на пустыре.

Сотрудники службы заявили, что исполняли предписания закона, который требует истреблять инфицированных животных.

Как сообщал "Апостроф", больница, построенная в китайском городе Ухань за 10 дней, приняла первых пациентов. Там будут содержаться люди, зараженные смертельным коронавирусом.

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