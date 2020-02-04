Заберут с ногами: сеть повеселило забавное фото из Рады

В стенах Верховной Рады заметили депутата с оригинальным аксессуаром.

Фото опубликовал парламентский корреспондент Ян Доброносов.

Нардеп пришла на работу в желтых носках с забавным принтом и надписью "Хочу замуж".

В комментариях к фото поднялась волна шуток.

"С ногами заберут", "Вчера же вроде запретили в клоунских нарядах заходить", "Это чьи ноги? Савченко?", "Хорошо когда люди идут на работу с конкретной целью" , "Почему носки говорят по-русски в стенах официального учреждения", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное фото из Верховной Рады Украины, одного из депутатов заметили возле колоны со странной прической.

Также напомним, народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева, у которой ранее заметили часы марки Cartier, пришла в парламент с сумкой Dior и в прозрачной блузке в горошек.