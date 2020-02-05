Как брак мужчины и женщины: в России отметились циничным заявлением об аннексии Крыма

В России вице-спикер Госдумы и ПАСЕ Петр Толстой предложил закрепить в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины наравне с тем, как закрепили в ней "принадлежность Крыма России".

Об этом сообщает "Интерфакс-религия".

"Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья, должны быть закреплены в Конституции, ровно так, как в 2014 году мы закрепили в Конституции принадлежность Крыма России", - заявил Толстой.

По его словам, решения, принимаемые различными международными институтами, не должны идти вразрез с Основным законом.

"Мы должны, когда идет работа над поправками (в Конституцию), закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины, что создаст барьер для попыток прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ", - считает Толстой.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России детский хор спел хвалебную оду в честь президента России Владимира Путина, который прибыл с рабочим визитом в город Усмань Липецкой области.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время своего визита в Череповец вышел из машины, чтобы пообщаться с россиянами, но сделал это в нужном месте, где были подготовлены камеры.