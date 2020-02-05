RU  UA  EN

среда, 5 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 февраля

11:46
России запретили участвовать в главном футбольном турнире планеты: что произошло
11:45
Шеннен Доэрти поделилась трогательным посланием после диагностики 4 стадии рака
11:25
DANTES выпустил "грязный" клип на песню, которую написала Jerry Heil: видео
10:50
7 фильмов с потрясающими костюмами, награжденных премией Оскар
10:49
"Ливерпуль" добыл сложную победу самым молодым составом в истории
10:16
Приходится жить на две страны: Наталья Могилевская рассказала об отношениях со своим возлюбленным
09:47
Скандальный футболист киевского "Динамо" может перейти в российский клуб
09:05
Бывший футболист сборной Украины устроил скандал с полицией в Киеве из-за копеечного штрафа: видео
07:10
Как приготовить дома закрытую пиццу кальцоне - пошаговый рецепт и советы

4 февраля

20:40
Зажигательные танцы: Усик показал, как готовится к возвращению в ринг, видео
20:02
В песне Билли Айлиш прячется самый страшный звук на свете - и все это проделки ее брата
19:35
Шевченко взял еще одного иностранца в сборную Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину засыпает снегом: опубликованы яркие фото и видео

среда, 05 февраля 2020, 11:15
переглянути новину українською

В ночь на 5 февраля Украину засыпало снегом.

Украинцы из разных уголков страны делятся сказочными фотографиями и видео в сети.

Снежить начало еще вечером 4 февраля, а ночью заснеженными уже стояли деревья, а случайные прохожие протаптывали себе дорогу в снегу.

Утром горожане, собравшиеся на утреннюю пробежку, пожаловались, что в кроссовках на улицу в такую погоду лучше не выходить - недавние лужи и грязь прикрыл собой тонкий слой рыхлого снега.

По дороге на работу люди, которые ждали трамваи и троллейбусы, тоже делились пейзажами заснеженного города.

Те украинцы, которые добирались до работы из пригородов автомобилями, иногда преодолевали настоящие снежные ловушки: не на всех автодорогах снег был расчищен. К тому же, в некоторых регионах мокрый снег продолжал идти и утром и налипал на лобовое стекло авто.

А ближе к 10:30 заснеженными горными пейзажами поделились сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста. На фотографиях они сняли гору Поп Иван Черногорский, полностью покрытую налипшим мокрым снегом.

А снимки довольных лыжников на фоне гор выложили в сеть с известного украинского курорта Буковель.

Как писал "Апостроф" ранее, вечером 4 февраля в Киеве начался настоящий снегопад, о чем свидетельствует видео, опубликованное в сети.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Окей, гугл: что будет, если Украина введет налог на Facebook

В Украину идет лютая зима: будут снегопады и сильный мороз

Ставка на черное, или снова о рисках неправильной игорной легализации

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: