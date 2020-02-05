Украину засыпает снегом: опубликованы яркие фото и видео

В ночь на 5 февраля Украину засыпало снегом.

Украинцы из разных уголков страны делятся сказочными фотографиями и видео в сети.

Снежить начало еще вечером 4 февраля, а ночью заснеженными уже стояли деревья, а случайные прохожие протаптывали себе дорогу в снегу.

Утром горожане, собравшиеся на утреннюю пробежку, пожаловались, что в кроссовках на улицу в такую погоду лучше не выходить - недавние лужи и грязь прикрыл собой тонкий слой рыхлого снега.

По дороге на работу люди, которые ждали трамваи и троллейбусы, тоже делились пейзажами заснеженного города.

Те украинцы, которые добирались до работы из пригородов автомобилями, иногда преодолевали настоящие снежные ловушки: не на всех автодорогах снег был расчищен. К тому же, в некоторых регионах мокрый снег продолжал идти и утром и налипал на лобовое стекло авто.

А ближе к 10:30 заснеженными горными пейзажами поделились сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста. На фотографиях они сняли гору Поп Иван Черногорский, полностью покрытую налипшим мокрым снегом.

А снимки довольных лыжников на фоне гор выложили в сеть с известного украинского курорта Буковель.

Как писал "Апостроф" ранее, вечером 4 февраля в Киеве начался настоящий снегопад, о чем свидетельствует видео, опубликованное в сети.