Защитить рабочие места: в Киеве тысячи аграриев призвали президента уволить главу НАБУ Сытника

Аграрии передали президенту Украины обращение с 30 тысячами подписей, в котором призывают уволить коррупционеров и остановить давление на компанию "Укрлендфарминг". Около работников аграрных холдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" были другие активисты, которые присоединились к их требованиям, провели митинг под Верховной Радой и Офисом президента, где призвали защитить компанию от притеснений правоохранителей.

Об этом сообщает УНИАН.

Аграрии выступали с требованиями прекратить давление силовых органов на предприятие и уволить директора НАБУ Артема Сытника, признанного судом виновным в коррупции.

Во время выступления со сцены операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток выразила надежду, что требования 27 тысяч аграриев, которым компания дает работу на селе и ежегодно выплачивает 3,5 млрд гривен зарплат, будут услышаны.

"Мы ждали, пока проблема решится – теперь молчать не будем. Будем громко защищать компанию, чтобы за стенами Верховной Рады и Офиса президента нас услышали. Мы ничего не украли и не унаследовали - все построили собственными руками. Сегодня мы защищаем свое. Поэтому "Руки прочь от "Авангарда", руки прочь от "УЛФ"!", - заявила она.

Руководитель Зарянского отделения "Западной агропроизводительной компании" (входит в "Укрлендфарминг") Владимир Данилевский заявил, что обыски правоохранителей пугают сотрудников компании и угрожают срыву рабочего процесса.

"Это настораживает меня - руководителя и сотрудников, которые хотят работать и получать зарплату, а не общаться с детективами НАБУ. Мы стоим, чтобы не потерять работу. В Польше ждут молодых людей, которые умеют работать. Делается все, чтобы их отправить из Украины и закрыть наши рабочие места. Нас парализовали, поставили под угрозу посевную кампанию, людей, их семьи и достаток", - прокомментировал он.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко пообещал со сцены, что требования аграриев будут услышаны, и Сытник не останется главой НАБУ.

"Во главе Национального антикоррупционного бюро стоит коррупционер, внесенный в реестр коррупционеров – как такое может быть? Он дискредитирует институцию, которая должна бороться с топ-коррупцией – но не с топ-предприятием, которое создает ВВП Украины, наращивает экспорт и кормит всю страну и полмира. Мы понесем ваши требования в Верховную Раду, они должны реагировать на то, что вы приехали бороться за свои права", - сказал он.

Аграрии переместились под Офис президента, чтобы передать обращение к Владимиру Зеленскому с подписями 30 тысяч сотрудников и активистов. В обращении содержатся призывы к президенту вмешаться и остановить уничтожение важного для экономики Украины предприятия, отстранить коррупционеров и сохранить рабочие места. Аграрии просят назначить ответственное лицо, которое соберет за столом переговоров представителей государства и владельцев компании для диалога.

Митингующие оставили у Офиса президента несколько тысяч зажженных свечей со своими именами, и заявили, что акция является предупредительной - если к их требованиям не прислушаются, на улицы выйдет значительно большее количество людей.

Ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк назвал незаконными обыски силовиков в его компании по делу о хищении стабилизационного кредита из "ВиЭйБи Банка", основным акционером которого он был. Он заявил, что открытые против него и компании дела - это личная месть директора НАБУ Сытника. Сытник признан судом виновным в коррупции из-за элитного отдыха за чужой счет, и внесен в реестр коррупционеров. Свидетелем стороны обвинения в суде был советник сестры Олега Бахматюка.

"Укрлендфарминг" – украинский агрохолдинг, который управляет крупнейшим банком чернозема – 500 тыс га, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством сахара, животноводством и дистрибуцией сельхозтехники. В его состав входит агропромышленная группа "Авангард", компании которой специализируются на производстве куриных яиц (с проектной мощностью 1,6 млрд яиц в год) и продуктов яичной переработки, которые экспортируются в около 40 стран.