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Пока все спорят о рынке земли: нардепа заметили за интересным занятием в Раде, видео

четверг, 06 февраля 2020, 15:55
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Во время обсуждения и стычек в Верховной Раде по поводу законопроекта о рынке земли, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов смотрел сериал.

Об этом сообщает "112 канал".

Нардеп создавал видимость бурной деятельности во время заседания парламента. Кабанов увлекся просмотром сериала, когда в зале блокировали трибуну в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли.

Напомним, ранее президентская фракция "Слуга народа" в полном составе согласилась голосовать за закон о земельной реформе.

В Верховную Раду на рассмотрение законопроекта о рынке земли прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в зале заседаний в Верховной Раде Украины произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли.

А под Верховную Раду на акцию протеста вышли противники законопроекта о рынке земли в Украине.

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