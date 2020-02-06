Земля и мать не продаются: эксклюзивные фото митинга у стен Рады

В четверг, 6 февраля, под Верховной Радой на акцию протеста вышли противники законопроекта о рынке земли в Украине.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Дмитрий Олейник.

Люди вышли с национальными флагами и партийной символикой Аграрного союза, БЮТ и Национального корпуса. В руках у многие держали транспаранты и плакаты. На одном из них была надпись "Продадим землю - продадим Украину".

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Напомним, президентская фракция "Слуга народа" в полном составе согласилась голосовать за закон о земельной реформе.

В Верховную Раду на рассмотрение законопроекта о рынке земли прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в зале заседаний в Верховной Раде Украины произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли.