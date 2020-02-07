"Не будь Ткаченко, уважай старших": в соцсетях возмутились хамству депутата "Слуги народа"

В четверг, 6 февраля, в зале парламента народный депутат "Слуги народа" Максим Ткаченко нецензурно выругался в адрес депутата "Батькивщины" Алексея Кучеренко, в сети на его хамство отреагировали резко негативно.

Об этом пишет издание "Гордон".

Так, Кучеренко обратился к первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой "утихомирить" депутата Дмитрука, который мешал пройти к президиуму его коллеге Сергею Власенко. В этот момент к Кучеренко подошел Максим Ткаченко и начал его нецензурно оскорблять.

"Ваше время вышло, идите отдыхать, езжайте в санаторий, в Трускавец, отдыхайте", – заявил он.

Кучеренко в ответ назвал депутатов "Слуги народа" "малолетними клоунами".

"Сейчас за клоуна, бл**ь... За клоуна вы щас п**ды получите", – заявил Ткаченко.

"Я хочу на это посмотреть", – парировал Кучеренко.

После этого коллеги отвели депутата из фракции "Слуга народа" в сторону.

В Telegram-канале Ze Rada раскритиковали такие действия депутата президентской партии и рассказали о деталях из биографии виновника.

"Чучело, которое публично угрожало (избить) депутата Кучеренко - депутат "Слуги Народа" Максим Ткаченко. Плохо Максима в Луганске учили старших уважать. Кучеренко в 2 раза старше его и был министром, когда Ткаченко ещё под себя ходил… Максим - бывший директор "Квартал Концерт", продюсер Тины Кароль, советник главы РНБО и личный куратор Донбасса от Зеленского (конечно, через Ермака). Его в политику привёл за ручку лично Зеленский. Пусть за него и отвечает. Именно он расставляет кадры в Донецкой и Луганской областях. Это очень лакомый кусок, т.к. там не советы, а военно-гражданские администрации. Ни с кем ничего не нужно согласовывать. Большинство руководителей в этих областях друзья Максима", - отметили авторы канала.

Также в сети высмеяли некорректное поведение депутата рядом фотожаб.