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Жена экс-генпрокурора устроила яркий танец с пандой: опубликовано видео

пятница, 07 февраля 2020, 14:17
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал видео с танцами своей супруги Ирины возле аниматора в костюме панды в торговом центре, запись вызвала критику в соцсетях.

Так, видео с танцем бывшего депутата Верховной Рады Ирины Луценко появилось на странице бывшего главы ГПУ в Facebook.

"Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни", - подписал запись Луценко.

В то же время украинские журналисты указали на причины ухода Ирины Луценко из парламента, а также отметили отдельные детали ее гардероба.

"Супруга экс-генпрокурора Ирина Луценко, как мы помним, сдала депутатский мандат по состоянию здоровья. Вот как это действует. И коронавирус (танцует явно где-то в Азии и в кроссах Fendi за $700) не страшен", - заметила в Facebookжурналистка Анна Стешенко.

Блогер Сергей Иванов традиционно обвинил семью Луценко в коррупции.

"Когда вместе с мужем-генпрокурором нажили на стране в состоянии войне под $1 млрд, крышуя нелегальный бизнес и продав все важные дела с Небесной Сотни включительно, а затем притворилась тяжелобольным, сложила мандат и (уехала) за границу", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший генеральный прокурор заявлял, что на него было совершено покушение. По его словам, неизвестные хотели отравить его ртутью в сентябре 2019 года, когда он был в Греции.

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