В Украине выпустили партию спецмашин для разгона митингов: фото и видео

Киевская компания "Титал" представила автомобиль, который создан для помощи силовикам в разгоне митингов. Данное транспортное средство предназначено для того, чтобы перекрывать улицы и разгонять толпы при массовых беспорядках.

Специальные автомобили серии Retriever Barricade созданы на основе грузовиков Ford Truck. Интересно, что все дополнительное оборудование установлено на киевском заводе "Титал".

Так, в задней части машины установлены специальные ограждающие заборы, которые раздвигаются с помощью гидравлической системы. Также тут усилена кабина грузовика, где сидит водитель.

Кузов автомобиля предназначен для перевозки 10-12 спецназовцев, также там установлен центр управления средствами разгона демонстрантов. Кроме того, в таких автомобилях установлены резервуары воды. Водная пушка выбрасывает 20-40 литров жидкости в секунду. Также тут установлен бак на 100 литров для других жидкостей – образователя пены, краски и других химических растворов.

Напомним, что в четверг, 6 февраля, под Верховную Раду на акцию протеста вышли противники законопроекта о рынке земли в Украине.