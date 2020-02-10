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Как детям на оккупированном Донбассе "промывают мозги": опубликованы грустные фото

понедельник, 10 февраля 2020, 07:00
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Оккупанты так называемых ЛНР и ДНР выдали учебники, по которым учат детей "истории республик".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram-канале.

В книге младшему поколению навязывают патриотизм к российским оккупантам. Также прививают культуру РФ и отвергают Украину.

"Чтобы ни у кого не было иллюзий смотрите на учебники в Дирляндии для детей 5 класса. Тем кому в начале войны было 12-14 лет уже стоят в строю российско-оккупационных войск с оружием против Украины. Это реальность. Инфицирование уже идет 6 лет, а лечение растянется на десятки лет. Выводы делайте сами", - написал офицер.

Как сообщал "Апостроф", боевикам на Донбассе на линии фронта "промывают мозги" с помощью агитационных брошюр, где указано, что украинцы - это якобы не славяне, а "сознательность" (свідомість), которая является распространенной жизненной позицией у украинских патриотов, - "признак неславянских генов".

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