Сильный мороз и ветер: опубликовано яркое фото зимы в Карпатах

В сети появилось яркое фото заснеженных Украинских Карпат, а именно горы Поп Иван Черногорский.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Спасатели просят туристов в понедельник, 10 февраля, воздержаться от выхода в высокогорье, поскольку там сегодня очень опасно.

"По состоянию на 8:00 10.02.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 27-28 м/с. Порывы до 33. Температура воздуха -8", - говорится в сообщении .

Как ранее сообщал "Апостроф", по прогнозам в 2020 году весна в Украину придет без опоздания , но при этом в середине апреля украинцев ожидают заморозки.

Напомним, что в понедельник, 10 февраля, на большей части территории Украины днем прогнозируется сравнительно высокая температура, однако к середине недели ожидается небольшое похолодание.