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Спас сотни людей: в Мариуполе попрощались с парамедиком-добровольцем, фото

понедельник, 10 февраля 2020, 23:22
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10 февраля в Мариуполе похоронили парамедика Игоря Надолько с позывным "Фаш".

Об этом на личной Facebook-странице написала парамедик Юлия Паевская.

"Это был тяжелый день, Фаш. Могильщики с трудом цепляли мерзлую землю Приазовья, и она с глухим звуком падала на крышку твоего гроба, брат. Ты бы, конечно, немедленно отмочил шутку по этому поводу, но мне было не до шуток , когда я смотрела на тонкую фигурку твоего сына, совсем замерзшего на ледяном ветру, но он держался достойно. Он молодец. Он весь в тебя ", - написала Юлия Паевская.

Последние два года Игорь Надолько служил в подразделении "Ангелы Тайры", которым руководит Юлия Паевская. В зоне боевых действий мужчина с 2014 года. Сначала служил в 129 ОБр, затем был в 131 ОБр, затем перешел в 28 бригаду ОМБ, где прослужил до апреля 2017 года. За два года службы парамедиком в "Ангелах" Надолько вернул с того света более 400 человек, гражданских и военных.

Как писал "Апостроф" ранее, в марте 2019 года стало известно о смерти военного капеллана и парамедика-добровольца медбатальону "Госпитальеры" Сергея Мороза с позывным "Фрост", на счету которого спасение сотен жизней бойцов ВСУ на Донбассе.

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