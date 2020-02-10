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У "зомби" все стабильно: пропагандисты ДНР феерически опозорились с "рекламой", фото

понедельник, 10 февраля 2020, 10:29
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Боевики на Донбассе опозорились с "рекламой" свой так называемой республики ДНР.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

Российские оккупанты установили свою "рекламу" на бигборде. Там они написали, что ДНР уже 5 лет. Кроме того, боевики разместили фото маленького мальчика и подписали, что он родился в так называемой республике.

К слову, фотографию оккупанты взяли не свою. Ребенок сфотографирован в Австралии для рекламы отеля Mornington hotel.

"В Дирляндии показательно продолжают кормить население. Но они привыкли к этому. Наглядный пример с мальчиком на баннерах", - написал офицер.

Пользователи сети прокомментировали очередной позор боевиков.

Как сообщал "Апостроф", во временно оккупированном Донецке боевики рассмешили странной рекламой товара для детей.

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