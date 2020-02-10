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В Минобороны анонсировали "сюрприз" с военными билетами для украинцев: что изменится

понедельник, 10 февраля 2020, 07:17
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В Украине в 2020 году планируют начать тестирование, а вскоре и полноценно ввести электронные военные билеты.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, в тестовом режиме электронные военные билеты будут работать в конце первого квартала.

"Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит внутри. Так же в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространения займет некоторое время. Может, еще год", - отметил министр.

Загороднюк уточнил, что военный билет будет в виде карточки со штрих-кодом, которую можно будет хранить и в телефоне, и как пластиковую карточку. Он добавил, что правительство планирует оцифровать весь воинский учет. Кроме офицеров и военнослужащих, в электронные базы хотят внести всех военнообязанных.

"Когда это будет реализовано, то фактически получение всех бумаг из военкомата, если вам не надо туда приходить, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее, вы сможете получать удаленно, через электронную цифровую подпись и без прихода в сам военкомат ", - подытожил министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине заработало мобильное приложение "Дія", позволяющее оцифровать множество важных документов.

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