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Сильные морозы отступят, но: синоптики дали детальный прогноз на 11 февраля

вторник, 11 февраля 2020, 06:20
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Фото: Информатор Киев

Синоптики дали свежий прогноз погоды на вторник, 11 февраля, - в Украине ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине будет пасмурно и прогнозируют осадки. Снег с дождем прогнозируют во всех областях.

Температура воздуха в Украине:

  • на западе +3+6 градусы;
  • на востоке 0+4 градусы;
  • на севере +2+5 градусов;
  • на юге и в Крыму +4+8 градусов;
  • в центре Украины и Киеве +2+5 градусов;

Напомним, что во вторник, 11 февраля, по прогнозу Натальи Диденко, в Украине удержится ветреная погода, также пройдут осадки.

Подробнее о том, что происходит с погодой и климатом на планете и как в связи с этим будет меняться ситуация в Украине, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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