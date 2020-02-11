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Все ближе к НАТО: появились фото "обновки" для бойцов ВСУ

вторник, 11 февраля 2020, 10:20
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В Командовании сил логистики украинской армии презентовали новые образцы вещей и средств индивидуальной защиты для силовиков, также были обновлены суточные полевые наборы продуктов, их теперь комплектуют по 14 рационам.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Восток" ВСУ.

В частности, впервые для украинских военных был принят на обеспечение огнезащитный комбинезон из специальной ткани для экипажей боевых машин, который соответствует аналогам НАТО. Комбинезоны могут сохранять тепло и являются водонепроницаемыми. Также был выпущен рабочий специальный костюм из светоотражающей ткани яркого цвета, сумка в стиле military для личных вещей, оснащенная системой Molle и аналогичная кобура.

Согласно сообщению пресс-службы, с 1 апреля проведут испытания новых летних ботинок, изготовленных по стандарту Минобороны и костюмов, поло и футболок из ткани сoolpas.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Министерстве обороны Украины запретили исключать жилье из числа служебного, чтобы ускорить выдачу жилья уволенным со службы военнослужащим.

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