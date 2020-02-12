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Будет тепло и мокро: карта погоды и актуальный прогноз на 12 февраля

среда, 12 февраля 2020, 06:27
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Мокрый снег в Украине Фото: скриншот

В среду, 12 февраля, в Украине практически во всех областях ожидаются осадки и плюсовая температура.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, на востоке Украины – в Донецкой, Луганской и Харьковской области ожидаются сильные дожди со снегом и температура воздуха +1+3 градуса. Также ожидаются порывы ветра до 12 м/с.

На юге страны ожидается в среднем около +5 по Цельсию, дождь и мокрый снег, здесь также порывы ветра.

В центральных областях – Черкасской, Полтавской, Киевской, Винницкой и других, +2+4 градуса, дождь, мокрый снег, ветрено.

На западе тем временем немного теплее - +3+5 по Цельсию, также дождь и мокрый снег, ветер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото украинских Карпат - на момент начала февраля единственного места в стране, где можно увидеть снежный покров.

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