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Стреляли по колесам: в Киеве копы устроили погоню за нарушителем на Range Rover, фото

среда, 12 февраля 2020, 23:04
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Фото: Информатор

Вечером в среду, 12 февраля, в Киеве полицейские устроили погоню за нарушителем на Range Rover и даже были вынуждены стрелять по колесам авто.

Об этом сообщает сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

По предварительной информации, автомобиль преследовали несколько экипажей полиции по Броварскому проспекту. Остановить его удалось только в районе моста Метро.

Также для остановки машины применялось табельное оружие - стреляли по колесам.

К счастью, обошлось без пострадавших. Водителя Range Rover задержали. На месте работают экипажи полиции и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом неадекват устроил гонки с "копами" по трассе.

Также в ночь на воскресенье, 15 сентября, в Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, вылетел на железнодорожные пути.

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