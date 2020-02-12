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Украинцев предупредили о приближении урагана

среда, 12 февраля 2020, 10:37
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12 февраля Украину накроют сильные порывы ветра, местами могут встречаться даже ураганы. Об этом утром сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Ситуации присвоили I уровень опасности.

Отмечается, что по Киеву и Киевской области 12 февраля порывы ветра будут аналогичными - 15-20 метров в секунду.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в среду, 12 февраля, в большинстве областей выпадет снег, местами с дождем.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото украинских Карпат - на момент начале февраля единственного места в стране, где можно увидеть снежный покров.

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