В Украине пошли на жесткий шаг из-за вспышки коронавируса в Китае

В "Укрпочте" ввели важный запрет - из-за вспышки коронавируса временно приостановили прием почтовой корреспонденции и посылок из Украины в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"О доставке импортных почтовых отправлений с территории Китая, поступающих в Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены", - сообщили в Укрпочте.

Что же касается всех видов отправлений в Китай, то все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. С 12 февраля их прием временно приостановили.

Также Укрпочта предупредила о возможном увеличении сроков транзита почтовой корреспонденции и посылок между Украиной и Китаем из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний.

Всемирная организация здравоохранения тоже пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли в связи со вспышками коронавируса в Китае. ВОЗ сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не рискуют заразиться.

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