Часть Украины снова накроют дожди: прогноз погоды на День всех влюбленных

14 февраля, в День влюбленных, Западную Украину накроют дожди и мокрый снег.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Ровенской областях Украины в течение суток ожидают мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до 0...-3 градусов, а днем покажет +3...+6 градусов. Ветер западный со скоростью 5-10 м/с.

В центральной части Украины в течение суток ясно, без осадков. Столбик термометра ночью покажет -1...- 4 градуса, днем температура повысится до +3...+ 6 градусов. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных регионах 14 февраля без осадков. На всей территории региона - умеренная облачность, солнце почти не будет просматриваться из-за туч. Температура воздуха 0 ..- 2 градуса ночью и +1... +4 днем. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

На юге Украины солнечно и без осадков в течение суток. Ртутный столбик покажет 0...-2 градуса ночью и +5... +10 градусов днем. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с.

На севере в течение ночи ожидают ожидают 0...-2 градуса. Днем столбик термометра покажет +2..+ 4 градуса. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

В столице 14 февраля температура составит -2 ...- 4 градуса ночью и +2... +4 градуса днем. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с. Осадков в День влюбленных в Киеве не ожидается, но и солнце почти не будет выглядывать из-за туч.

Как писал "Апостроф" ранее, украинский синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды на пятницу, 14 февраля, и пообещала украинцам потепление.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.