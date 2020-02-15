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Будет мокро и тепло: синоптики шокировали погодой до конца зимы

суббота, 15 февраля 2020, 17:53
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Фото: Pixabay

Начиная с понедельника, 17 февраля, в Украине, где синоптики прогнозировали раннюю оттепель, восстановится теплая погода, характерная большее для сентября, чем для последнего месяца зимы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на синоптиков.

Судя прогнозу, в Украине термометры днем в ближайшие 14 дней будут показывать в среднем +3….+5, хотя, например, в 20-х числах последнего месяца зимы, которая в этом году выдалась довольно аномальной, температура воздуха будет подниматься вплоть до +8 градусов.

Что касается ночных показателей, то по данным gismeteo, столбики термометров в последние две недели зимы застынут на отметке 0…- 2, причем на мороз потянет ночью, начиная со вторника, 25 февраля.

Синоптики также прогнозируют, что снега в последние две недели февраля ждать уже не стоит, зато дождей, больше напоминающих осадки в октябре, будет хоть отбавляй. Причем, лить, скорее всего, будет по всей территории Украины. Осадки, иногда с прояснениями и проблесками еще зимнего, но солнца, стоит ждать уже с воскресенья, 23 февраля.

Что касается погоды в марте, то первые две недели также ознаменуются теплыми температурами. Средняя температура днем будет варьироваться в пределах +3…+6, хотя с 3 по 6 марта температура воздуха поднимется до рекордных +9…+10. Надо сказать, что потеплеет и ночью. С воскресенья, 1 марта, термометры покажут -1…-2, а уже со вторника, 3 марта, в пределах +3…+5. В тоже время, рано радоваться не стоит: уже с субботы, 7 марта, ночные температуры снова поползут вниз и установятся вплоть до среды, 11 марта, в пределах -1…-3. Осадки, начавшиеся в феврале, продолжаться до пятницы, 6 марта, включительно. С субботы, 7 марта, установится сухая погода, а со вторника, 10 марта, будет еще и солнечно.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года.

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