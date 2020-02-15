RU  UA  EN

суббота, 15 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

22:47
Где смотреть мужской спринт чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
22:07
Где смотреть онлайн Норвич Сити - Ливерпуль: расписание трансляций
20:53
Один из богатейших клубов мира исключен из Лиги чемпионов
19:52
7 членов королевской семьи Великобритании, на счету которых далеко не миллионы Lime
18:42
Второй полуфинал отбора на Евровидение-2020: когда и где смотреть онлайн Lime
18:10
Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл покорил соцсети, поздравив с Днем святого Валентина свою собаку Lime
17:40
Украинский комик рассказал о тяжелой болезни жены, которая едва не забрала ее жизнь Lime
17:23
5-летний мальчик спас из горящего дома маленькую сестру и собаку - теперь он почетный пожарный Lime
17:06
В шаге от медали: украинка стала четвертой в спринте на чемпионате мира по биатлону
17:05
Чемпионат мира по биатлону: результаты женского спринта в Антхольце
17:00
В сети появился тизер "Очень странных дел-4" - теперь фаны сериала знают, выжил ли Джим Хоппер Lime
16:35
Орландо Блум допустил ошибку в татуировке с именем сына, и его засмеяли в сети: фото Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дожди, мокрый снег и солнце: синоптики дали контрастный прогноз на 15 февраля

суббота, 15 февраля 2020, 06:20
переглянути новину українською
Погода в Украине Фото: Скриншот

В субботу, 15 февраля, в Украине ожидается совершенно разная погода - ясно будет в восточных областях, дожди и снег - на Западе.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, в западных областях – от Закарпатской до Житомирской – ожидается плюсовая температура (от 2 до 5 градусов в среднем), снег с дождем и порывы ветра до 8 м/с.

Также осадки ожидаются в Сумах и Чернигове, здесь температура от 1 до 4 градусов тепла.

В центре страны, включая Киев, ожидается ясная погода, с температурой воздуха от 3 до 7 градусов по Цельсию. На юге тем временем теплее – до 8 градусов и облачно с прояснениями.

В восточных областях будет значительно прохладнее – здесь температура от 0 градусов, небольшой ветер, однако также без осадков.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что в Украине на выходные 15 и 16 февраля ожидается плюсовая температура без сильных порывов ветра.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Готовимся к резкому потеплению: синоптики удивили прогнозом на ближайшие дни

Субсидии и льготы по-новому: как ускорить социальные выплаты украинцам, живущим в селах

Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: