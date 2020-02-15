Ловушка с коронавирусом: число зараженных на "закрытом" лайнере с украинцами резко выросло

Круизный лайнер Diamond Princess превратился в крупнейший центр заражения коронавируса за пределами Китая, там еще 67 человек заболели.

Об этом объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, передает ТАСС.

"Мы обнаружили еще 67 случаев заражения судне. Среди них 38 человек не проявляют никаких симптомов заболевания", - сказал он.

Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусов на Diamond Princess достигло 285 человек, что сделало судно крупнейшим очагом инфекции за пределами Китая.

Общее количество зараженных новым коронавируса в Японии до настоящего времени превысила 330 человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 14 февраля, с круизного лайнера Diamond Princess, на котором вспыхнула эпидемия коронавируса из Китая, начали выпускать людей на сушу.