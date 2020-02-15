Оккупанты в Крыму удивили абсурдным заявлением о поездках "на материк"

Оккупационные "власти" Керчи рекомендовали жителям города пока отказаться от поездок на материковую часть Украины, а при пересечении админграницы между Крымом и Херсонской областью вести себя "предельно осторожными".

Об этом пишут на сайтах, подконтрольных оккупантам.

Они утверждают, что Госпограничной службой Украины ведется контроль за исполнением гражданами судебных решений, которые вынесены в отношении них украинскими судами и предусматривали ограничения выезда за границу.

"С декабря 2019 указанным лицам запрещен выезд в Крым с территории Украины в целях пресечения попыток укрытия на территории (соседней с Крымом – КР) России. Под контролируемую категорию попадают в том числе жители Крыма, имеющие подтвержденную в судебном порядке задолженность по выплате алиментов и кредитным обязательствам перед банками", - пишут оккупанты.

В Госпогранслужбе Украины пока не комментировали это заявление российских "властей" Керчи.

Напомним, что особый статус оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей не будут прописывать в Конституции Украины.