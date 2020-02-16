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Скрывался шесть лет: появились новые подробности, фото и видео задержания авторитета "Клоуна"

воскресенье, 16 февраля 2020, 20:29
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В сети появились детали громкого задержания криминального авторитета Евгения Анисимова ( "Клоун"), который был тесно связан с экс-президентом Виктором Януковичем, во времена его президентства.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Задержанный шесть лет находился в международном розыске и скрывался от правоохранительных органов, сегодня был задержан в Киеве.

Анисимов подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также его подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.

12 января 2018 следственным судьей Орджоникидзевского районного суда города Запорожье вынесено постановление об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Его доставят для проведения следственных действий в город Запорожье.

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, задержанного подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия...) и ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

О задержании в Facebook, также написал замглавы МВД Антон Геращенко.

"Сегодня, в результате тщательно подготовленной спецоперации полицейские задержали криминального авторитета Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья. Он находился в розыске почти 6 лет. Последним его тайником был арендованный дом в Конче-Заспе", - написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве правоохранители задержали 57-летнего "вора в законе".

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