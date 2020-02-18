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Почему платят маленькую пенсию при большой зарплате: власти дали объяснение

вторник, 18 февраля 2020, 19:19
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Работа во вредных условиях предполагает зарплату выше средней и ранний выход на пенсию, но не влияет на размер пенсионных выплат.

Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина во время телефонной линии, сообщает газета "Пенсионный курьер".

По словам чиновницы, соответствующие законы предусматривают для профессий, где люди работают во вредных условиях, возможность получения льготной пенсии, даже при условии 10 лет стажа. Однако сам факт работы во вредных условиях вовсе не влияет на размер пенсии, а только право выйти на пенсию в 50 лет.

"Работа во вредных условиях никак не влияет на размер пенсии, здесь важны другие показатели: страховой стаж и размер зарплаты, которую вы получали", - объяснила Галина Мастюгина.

Если коэффициент заработка немного больше единицы, то на высокую пенсию льготники могут не надеятся. Для того, чтобы претендовать на доплату до 2000 гривен, женщинам нужно иметь, как минимум 30 лет стажа.

Как сообщал "Апостроф", в марте запланировано очередное повышение пенсионных выплат для украинцев, проводится перерасчет для того, чтобы люди, которые выходили на пенсию раньше, не получали пенсию фактически на уровне прожиточного минимума.

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