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В Крыму обнаружили "божественное чудо" на старых "Жигулях": фото

среда, 19 февраля 2020, 01:21
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В оккупированном Россией Крыму, в одном из дворов города Севастополь, был обнаружен автомобиль "Жигули" с рисунком на заднем стекле, которые напоминают очертания женской головы от плеч.

Об этом сообщается в российской социальной сети ВКонтакте в группе "Автопартнер Крым".

Так, пользователи отметили схожесть изображения на авто с ликом Мадонны – якобы оно похоже на женщину с покрытой головой. Отдельные пользователи предположили, что рисунок мог остаться от старой шелкографии.

Следует отметить, что опубликован снимок был из-за того, что неизвестный разбил в нем окно. Владелец ставшего знаменитым авто сейчас занят поиском вандала, написал в местную автомобильную группу в соцсети и выложил туда фото своего транспорта в надежде, что ему помогут. Однако участники группы нашли для себя занятие интересней – обсуждать "образы" на его "Жигули".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя, который с нарушением ПДД гнался на своем авто за "гномиками".

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