Будет заливать дождями: синоптики уточнили прогноз на 20 февраля в Украине

В четверг, 20 февраля, на части территории Украины пройдут дожди, однако сохранится теплая температура воздуха.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Осадки прогнозируются в основном на западе страны. Во всех остальных регионах – облачная погода.

Температура воздуха днем составит в среднем по Украине от 4 до 7 градусов. Теплее будет на Юге и в Закарпатье – до 10 градусов тепла в некоторых областях, а прохладнее - в Луганской области. Здесь синоптики обещают "всего" 3-5 градусов тепла.

В Киеве днем прогнозируют от 6 до 8 градусов тепла днем и от 0 до 2 градусов ночью.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Весна пришла, но с морозом: синоптики предупредили о смене погоды.