В России ветеранам Афганской и Чеченской войны подарили чашки.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

В Пермском крае поздравили ветеранов войны, подарив им "щедрые" подарки - кружки с надписью о 75-летии победы в Великой Отечественной.

"Реалии запоребрика. Просто без комментариев", - написал Штефан.

Пользователи сети прокомментировали шокирующий инцидент, описав его как ужасный.

Как ранее сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму оккупационные власти опозорились с подарком ветеранам. Старикам, которые защищали родину, местные чиновницы в дорогих шубах вручили батон и медаль.

Напомним, также в оккупированном Российской Федерацией Крыму провели странную акцию с хлебом. Оккупанты устроили акцию под названием "Блокадный хлеб".