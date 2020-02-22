Украинцы попрощались с бойцом ВСУ, погибшем в жестоком бою на Донбассе: фото и видео

В Полтавской области прошла церемония прощания с 22-летним гранатометчиком 72-й ОМБр Максимом Хитайловым, который погиб на Донбассе 18 февраля в бою за опорный пункт "Баня".

Об этом сообщает "Суспільне.UA".

Бойца похоронили в селе Выришальное Лохвицкого района, на сельском кладбище.

"Я сначала увидела в Facebook, подумала, что это неправда. Начала проверять, звонить и оказалось, что это правда. Я была в шоке, просто не поверила. Не знала, что такое произойдет. Ему 10 дней оставалось и было возвращаться", – говорит одноклассница бойца Екатерина Килыб.

Максим Хитайлов (позывной Хитмэн) родился 7 октября 1997 года в селе Большая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области, с детства жил в селе Выришальное на Полтавщине. В 2013 году стал победителем конкурса Минобразования "Хрустальная сова".

В апреле 2019-го поступил на военную службу по контракту. Служил гранатометчиком 72-й отдельной механизированной бригады. Погиб 18 февраля утром в районе хутора Вольное Попаснянского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ при обстреле наблюдательного пункта "Баня".

Как ранее сообщал "Апостроф", фотографию погибшего Максима Хитайлова продемонстрировал на заседании ООН замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время своего выступления о преступлениях России на Донбассе.