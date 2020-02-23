Часть Украины начало заметать снегом: опубликовано яркое фото

В сети показали яркое фото заснеженной Украины.

Соответствующий кадр показал Черногорский горный поисково-спасательный пост на Facebook-странице.

"По состоянию на 7:35 23.02.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Метель. Ветер юго-западный 19-20 м / с. Температура воздуха -8 °С", - говорится в сообщении.

При этом, специалисты предупреждают, что туристам стоит воздержаться от выхода в высокогорье.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений, это уже девятый температурный рекорд. Восьмым рекордом стала температура в ночь на 24 декабря, когда столбики термометра показывали 5,7 выше нуля.

Также стал известен прогноз погоды на март, когда ударит похолодание.