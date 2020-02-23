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Внезапно стало плохо: всплыли тревожные детали о состоянии эвакуированной из Китая в Новые Санжары

воскресенье, 23 февраля 2020, 13:49
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Вечером в субботу, 22 февраля, к иностранной гражданке, которая была эвакуирована из Уханя и проходит 14-дневную обсервацию в Новых Санжарах Полтавской области, пришлось вызывать экстренную помощь. У женщины диагностировали обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства здравоохранения.

По словам замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, который работает в оперативном штабе в зоне обсервации, вечером 22 февраля у иностранной гражданки, эвакуированной из китайского города Уханя, появилась боль в животе. Установив предварительный диагноз, в обсервацию вызвали бригаду экстренной помощи.

Зам министра уточнил, что полтавские врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. После завершения медицинского осмотра они вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм.

"Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной. Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации", - сказано в собщении Минздрава.

В данное время иностранная гражданка чувствует себя хорошо. В ведомстве подчеркнули, что никаких признаков острых респираторных заболеваний у пациентки нет.

"Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", - утверждают в Минздраве.

Подробнее о том, как происходила эвакуация украинцев с китайского города Уханя читайте в материале "Апострофа": В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео

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