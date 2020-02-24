Без знамен, погон, и бирок на одежде: позор России на Донбассе показали одним видео

Российский наемник, погибший от пулевых ранений во время атаки на опорный пункт Вооруженных сил Украины возле села Крымское на Бахмутской трассе, воевал в форме без опознавательных знаков.

Видео с личными вещами ликвидированного террориста публикует на своей странице в Twitter блогер Vitauskas.

Боевик погиб во время ночного боя 22 февраля. Он был вооружен автоматом АК-74, гранатами, имел на себе разгрузку российского производства. Однако, на его форменной одежде и личных вещах не было никаких опознавательных знаков, которые могли бы идентифицировать его как военнослужащего.





"Позорная армия без знамен, погон, и бирок на одежде. Какое "отечество" РФ "защищает" в Украине? Что за праздник отмечает 23 февраля?" - прокомментировал видео автор поста.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 22 февраля, на линии разграничения в зоне ООС боевики атаковали позиции Вооруженных сил Украины.