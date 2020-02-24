RU  UA  EN

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

14:21
В день рождения детей Дженнифер Лопес показала трогательное архивное фото с малышами Lime
13:57
Музыкальный продюсер Нацотбора указал на нюанс в скандале с группой TVORCHI - кто-то таки врет Lime
13:55
На Одессу обрушился мощный ураган, ветер срывает крыши: жуткое видео
13:44
В Харькове подростки устроили массовую драку на стадионе: опубликовано видео
13:34
Сбивает с ног: в Карпатах разбушевалась сильная метель, видео
13:23
Без знамен, погон, и бирок на одежде: позор России на Донбассе показали одним видео
13:16
Под Киевом отец устроил зверскую расправу над младенцем, который мешал ему спать
13:05
Бывший муж Памелы Андерсон заявил, что оплатил ее долги - в ответ актриса похвасталась огромным состоянием Lime
13:05
Насирова внезапно восстановили на топ-должности в ГФС: появилась меткая фотожаба
12:50
Зеленский наградил 90-летнего Григория Чапкиса почетным орденом Lime
12:34
Водителя зажало в салоне: под Днепром авто на скорости слетело с моста, фото
12:14
Герои не умирают: сеть растрогал стих матери погибшего бойца ООС о сыне
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Без знамен, погон, и бирок на одежде: позор России на Донбассе показали одним видео

понедельник, 24 февраля 2020, 13:23
переглянути новину українською

Российский наемник, погибший от пулевых ранений во время атаки на опорный пункт Вооруженных сил Украины возле села Крымское на Бахмутской трассе, воевал в форме без опознавательных знаков.

Видео с личными вещами ликвидированного террориста публикует на своей странице в Twitter блогер Vitauskas.

Боевик погиб во время ночного боя 22 февраля. Он был вооружен автоматом АК-74, гранатами, имел на себе разгрузку российского производства. Однако, на его форменной одежде и личных вещах не было никаких опознавательных знаков, которые могли бы идентифицировать его как военнослужащего.


"Позорная армия без знамен, погон, и бирок на одежде. Какое "отечество" РФ "защищает" в Украине? Что за праздник отмечает 23 февраля?" - прокомментировал видео автор поста.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 22 февраля, на линии разграничения в зоне ООС боевики атаковали позиции Вооруженных сил Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео

Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко

Да будет снег: зима сыграет "дембельский аккорд"

Бесплатный сыр и мышеловка: власти придумали новую льготу для переселенцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: