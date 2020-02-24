Бросили в коридоре замерзать: сеть возмутила выходка врачей с больным в Харькове, фото

В одной из больниц Харькова произошло серьезное ЧП с мужчиной, попавшим в аварию.

Об инциденте сообщил Сергей Алексеенко на Facebook-странице "Типичный Харьковъ".

"Этого человека привезли на МРТ в четвертую неотложку после аварии! Он абсолютно голый лежал в коридоре, дрожа от холода! Сделал замечание медсестре которая его привезла, что человек дрожит от холода и он замерз!" – пишет автор поста.

По его словам, медсестра никак не реагировала на замечание неравнодушных пациентов, которые заметили состояние мужчины. Пациенты, увидев ситуацию, обратились с жалобой к главврачу. На его вопрос, почему больной мерзнет, медсестра невозмутимо ответила: "А где я возьму одеяло?"

В сети такое поведение персонала вызвало волну возмущения и гнева.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Харькове грозит серьезный срок мужчине, снимавшему предсмертные муки больного.

Также сети шокировали фото ужасного состояния больницы в Харькове.