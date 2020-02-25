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Бойцы ВСУ показали, как "зачищают" позиции врага на Донбассе: сильные фото

вторник, 25 февраля 2020, 09:32
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Украинские бойцы на линии разграничения в зоне действия Операции Объединенных сил провели успешную операцию.

Об этом сообщается на Facebook-странице фонда "Вернись живым".

Операция позволила предупредить наступление боевиков на позиции Вооруженных сил Украины.

"За их плечами не один выход на вражеские позиции. На фотографиях ниже вы можете видеть одну из прошлых успешных операций. Именно в ту ночь ребята с легкостью "зачистили" вражескую позицию, предупредили наступление боевиков и позволили пехоте занять более выгодное тактическое положение", – говорится в сообщении.

Где и когда именно была проведена операция – не сообщается.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли мощный удар по позициям боевиков, которые обстреливали их из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.

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